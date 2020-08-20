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Son dakika: Fırkateyn ve korvetler Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'le

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, 'de kararlılık mesajı yayımlandı. Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, " ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Son dakika: Fırkateyn ve korvetler Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'le

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin 'deki yetki alanlarında araştırma yapan gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

DÜNYAYA DOĞU AKDENİZ MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı yayımlandı. Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

Dünyaya Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını sonuna kadar koruyacağını bir kez daha net bir gövde gösterisiyle duyuran Milli Savunma Bakanlığı, fırkateyn ve korvetleri ORUÇREİS'e eşlik etmeye devam edeceklerinin sinyalini verdi.

Paylaşımda, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının fotoğrafları da yer aldı.

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