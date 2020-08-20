Son dakika: Fırkateyn ve korvetler Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'le

Dünyaya Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını sonuna kadar koruyacağını bir kez daha net bir gövde gösterisiyle duyuran Milli Savunma Bakanlığı, fırkateyn ve korvetleri ORUÇREİS'e eşlik etmeye devam edeceklerinin sinyalini verdi.