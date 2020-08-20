İşte Yunan Cumhuriyeti! Skandal Oruç Reis haberine imza attılar

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kararlı duruşunu devam ettiriyor. Yunanistan ile ipler gerilirken, Doğu Akdeniz her gün biraz daha ısınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlardan asla vazgeçilmeyeceğini vurguluyor. Erdoğan, muhalefetin Türkiye çıkarlarına atılan adımlara karşı durmasına da sitem ederek bir, "Bu konuda bari Türkiye'nin ve milletin yanında olun" demişti. Muhalefetin bıraktığı yerden bayrağı medyası devraldı. Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin çıkarları için Doğu Akdeniz'de görev yapan Oruç Reis'e Yunan medyasından daha büyük bir öfke ile saldırdı. Gazete, "sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmet alımı" ilanını eleştirirken skandal ifadeler kullandı.

ORUÇ REİS'E SALDIRDILAR

Cumhuriyet sözkonusu haberde Yunanistan medyası gibi davranarak, "Oruç Reis yasayı deldi' başlığını attı. Cumhuriyet'in bu haberi toplumun tepkisini çekti. Cumhuriyet haberinde herhangi bir değişikliğe ise şu ana kadar imza atmadı.

KÜSTAH SÖZLER

Oruç Reis'e yönelik küstah sözler, sosyal medya paylaşımında da devam etti. Mustafa Çakır imzalı haber, Cumhuriyet'in Twitter hesabından, "Oruç Reis yasayı deldi' ifadeleri ile paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Cumhuriyet'in taraflı tarafsız herkesi rahatsız eden haberine sosyal medyada tepki yağdı. Binlerce kişi, Cumhuriyet'in algı kokan haberine sert eleştiriler yöneltti.



