Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfetmesinin ardından yıllık doğalgaz tüketimi konusunda araştırmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde 'Millete Sesleniş' konuşmasında 320 milyar metreküp rezerv bulunduğunu ve devamının geleceğini müjdelemesinin ardından merak edilen konular arasında Türkiye'nin yılda kaç metreküp doğalgaz tükettiği oldu. Peki, Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar?

TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?

2019 doğal gaz tüketim miktarı:

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp.