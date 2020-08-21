Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar?
Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfetmesinin ardından yıllık doğalgaz tüketimi konusunda araştırmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde 'Millete Sesleniş' konuşmasında 320 milyar metreküp rezerv bulunduğunu ve devamının geleceğini müjdelemesinin ardından merak edilen konular arasında Türkiye'nin yılda kaç metreküp doğalgaz tükettiği oldu. Peki, Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar?
Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfetmesinin ardından yıllık doğalgaz tüketimi konusunda araştırmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde 'Millete Sesleniş' konuşmasında 320 milyar metreküp rezerv bulunduğunu ve devamının geleceğini müjdelemesinin ardından merak edilen konular arasında Türkiye'nin yılda kaç metreküp doğalgaz tükettiği oldu. Peki, Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar?
TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?
2019 doğal gaz tüketim miktarı:
46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.
2018 doğal gaz tüketim miktarı:
50 milyar metreküp.
2017 doğal gaz tüketim miktarı:
53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.
2016 doğal gaz tüketim miktarı:
49.5 milyar metreküp.
2015 doğal gaz tüketim miktarı:
47.9 milyar metreküp.
TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.
TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ BULUNAN İLLER
Türkiye'de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştı. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37,8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 0,63'üne denk geliyor. Geri kalan yüzde 99,37'lik pay ise ithal ediliyor.