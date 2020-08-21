21 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar?

Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar?

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfetmesinin ardından konusunda araştırmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde 'Millete Sesleniş' konuşmasında 320 milyar metreküp rezerv bulunduğunu ve devamının geleceğini müjdelemesinin ardından merak edilen konular arasında Türkiye'nin yılda kaç metreküp doğalgaz tükettiği oldu. Peki, ? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2020
ABONE OL
Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar?

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfetmesinin ardından konusunda araştırmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde 'Millete Sesleniş' konuşmasında 320 milyar metreküp rezerv bulunduğunu ve devamının geleceğini müjdelemesinin ardından merak edilen konular arasında Türkiye'nin yılda kaç metreküp doğalgaz tükettiği oldu. Peki, ? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar?

TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?

2019 doğal gaz tüketim miktarı:

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp.

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.

TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ BULUNAN İLLER

Türkiye'de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştı. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37,8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 0,63'üne denk geliyor. Geri kalan yüzde 99,37'lik pay ise ithal ediliyor.

Son dakika: Yerli doğalgaz ne zaman kullanılacak? Türkiye'de doğalgaz fiyatı ne kadar olacak, ucuzlayacak mı? SON DAKİKA: YERLİ DOĞALGAZ NE ZAMAN KULLANILACAK? TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ FİYATI NE KADAR OLACAK, UCUZLAYACAK MI?
Türkiye'nin yıllık doğalgaz ithalatı kaç milyar dolar? Türkiye ne kadar doğalgaz ithal ediyor? TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ İTHALATI KAÇ MİLYAR DOLAR? TÜRKİYE NE KADAR DOĞALGAZ İTHAL EDİYOR?
Türkiye ne kadar doğalgaz buldu? Türkiye'nin bulduğu doğalgaz kaç para, kaç yıl yeter? TÜRKİYE NE KADAR DOĞALGAZ BULDU? TÜRKİYE'NİN BULDUĞU DOĞALGAZ KAÇ PARA, KAÇ YIL YETER?
1 metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp doğalgazın fiyatı ne kadar? Doğalgazın fiyatı nasıl hesaplanır? 1 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ DOLAR? 1 METREKÜP DOĞALGAZIN FİYATI NE KADAR? DOĞALGAZIN FİYATI NASIL HESAPLANIR?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA