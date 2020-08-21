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Son dakika: Yerli doğalgaz ne zaman kullanılacak? Türkiye'de doğalgaz fiyatı ne kadar olacak, ucuzlayacak mı?

Son dakika... Türkiye'de ? Başkan Recep Tayyip , Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini duyurdu. Erdoğan, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini müjdeledi. Bu gelişmelerin ardından yerli doğalgazın ne zaman kullanılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, ? Türkiye'de doğalgaz fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Son dakika: Yerli doğalgaz ne zaman kullanılacak? Türkiye'de doğalgaz fiyatı ne kadar olacak, ucuzlayacak mı?

Son dakika... Türkiye'de doğalgaz ne zaman kullanılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini duyurdu. Erdoğan, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini müjdeledi. Bu gelişmelerin ardından yerli doğalgazın ne zaman kullanılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yerli doğalgaz ne zaman kullanılacak? Türkiye'de doğalgaz fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

YERLİ DOĞALGAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır." dedi.

TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?

2019 doğal gaz tüketim miktarı:

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp.

Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ve ihtiyacı ne kadar? TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR? TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ VE İHTİYACI NE KADAR?

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