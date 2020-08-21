Türkiye ne kadar doğalgaz buldu? Türkiye'nin bulduğu doğalgaz kaç para, kaç yıl yeter? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan cuma günü müjdesini verdi. Tuna Kıyı tarafında n doğalgaz bulunduğu müjdesi coşkuyla karşılandı. Doğalgaz fiyatı ve ne kadar doğalgaz bulunduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye ne kadar doğalgaz buldu? Türkiye'nin bulduğu doğalgaz kaç para, kaç yıl yeter? Merak edilen detaylar haberimizde...

1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:

Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir

1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL