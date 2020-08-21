Başkan Erdoğan, günlerdir merakla beklenen 'müjde'yi açıkladı. Tarihi açıklamanın ardından siyasilerden de ilk değerlendirmeler geldi.

İşte BaşkanErdoğan'ın açıkladığı müjdeyle ilgili tepkiler:

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:

''Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:

Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Büyük Türkiye yolunda, #Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz. Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz.