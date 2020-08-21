Başkan Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından siyasilerden ilk yorum: ‘Türkiye çağı’nın kapısı açılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini söyledi.Tarihi açıklamanın ardından siyasilerden ilk tepkiler geldi. İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızla yürüdüğümüz güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda bugün büyük bir adıma şahitlik ediyoruz." dedi. Adalet Bakanı Gül, ''Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, günlerdir merakla beklenen 'müjde'yi açıkladı. Tarihi açıklamanın ardından siyasilerden de ilk değerlendirmeler geldi.
İşte BaşkanErdoğan'ın açıkladığı müjdeyle ilgili tepkiler:
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:
''Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek."
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:
Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Büyük Türkiye yolunda, #Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz. Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN:
''Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızla yürüdüğümüz güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda bugün büyük bir adıma şahitlik ediyoruz.
Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun.''
TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN:
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın: "Her Arayan Bulamayabilir ama Bulanlar Arayanlardır."
#Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği,ülkemize gelir getirecek,iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun''
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL:
''Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor.''
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ:
''Ülkemizi doğalgazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde; rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet Büyük ve Güçlü Türkiye''
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM:
''Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek.
Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok… ''
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:
Türkiye yüksek bir güçtür.
Türkiye yükselen güçtür.
Cumhurbaşkanımızın milletimize duyurduğu yeni müjde, stratejik gücümüze güç katacak.
Milletimize hayırlı olsun.
Dostlarımız sevinsin.
Bereketli olsun.
#MüjdelerOlsun
CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANI HİDAYET TÜRKOĞLU:
Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.