Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fatih Sondaj Gemisinde

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Sondaj Gemisinden önemli açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Ülkemizin makul tarihini tarihe gömdük

Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız. Bugün buradaki potansiyelle artık yeni bir döneme giriyoruz. Ne Batı ne Doğu yeni bir eksen oluşturuyoruz"

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasındayız, yeni dönemde odaklanacağımız esas konu petrol ve doğal gaz olacak" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında şöyle devam etti:

''Yaklaşık 500 metrelik bu rezervde gazla buluştuk. Sürekli testleri yapıldı yapılan test analizden sonra TPAO'dan çalışan uzmanlarımız gaz miktarını rezerv miktarını tespit ettiler. Yaklaşık 1000 metre daha derine ineceğiz. Aşağıda iki katmanın daha olduğunu oralarda da gaz kaynağına da ulaşacağımızı gösteriyor. Testlerden sonra gaz son derece kaliteli.''