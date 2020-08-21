1 metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp doğalgazın fiyatı ne kadar? Sorularının cevapları arasştırılan konular arasında yer alıyor. Karadeniz'de doğalgaz bulundu iddiaları sonrasında fiyatlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın vereceği müjde merakla bekleniyor. Peki, 1 metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp doğalgazın fiyatı ne kadar? Doğalgazın fiyatı nasıl hesaplanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

DOĞALGAZIN METREKÜPÜ KAÇ LİRA?

Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturur. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.