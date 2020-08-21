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Son dakika: Türkiye ile DSÖ 1.5 ay önce anlaşmıştı! Ve beklenen haber geldi

Son dakika haberine göre ile () arasındaki İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin 'da kurulmasına ilişkin mali anlaşma onaylanarak, 'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Son dakika: Türkiye ile DSÖ 1.5 ay önce anlaşmıştı! Ve beklenen haber geldi

Ankara'da 9 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Mali Anlaşma"nın onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, söz konusu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin mali koşulların düzenlenmesi amaçlanıyor.

İstanbul'da kurulacak DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi ile bölge ve küresel düzeydeki insani ve sağlık acil durumlarına yönelik önleme, hazırlıklılık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme konularında DSÖ'nün üye ülkelere yardım kapasitesi güçlendirilecek.

İstanbul Ofisinin, DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin Sağlık Acil Durumları ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünün operasyonel bir birimi olarak faaliyette bulunması, insani ve sağlık acil durumlarından etkilenen üye ülkelere destek sağlamak üzere afetlere yanıt aşamasında devreye girerek ilave bir uzman ve müdahale kapasitesi oluşturulacak.

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