Bakan Koca DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

Dünya Sağlık Örgütü bu hafta #WearAMask #MaskeTak etiketleriyle bir meydan okuma başlattı. Bunun üzerine, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bakan Koca'yı etiketleyerek bu akıma davet etti.