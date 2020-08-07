Bakan Koca DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MaskeTak" etiketiyle kendisini meydan okumaya davet eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un davetini kabul etti.
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Dünya Sağlık Örgütü bu hafta #WearAMask #MaskeTak etiketleriyle bir meydan okuma başlattı. Bunun üzerine, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bakan Koca'yı etiketleyerek bu akıma davet etti.
Meydan okumaya katılan Koca, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Direktör, mesajınız için teşekkür ederim. Tüm ülkeleri maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.