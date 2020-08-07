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Bakan Koca DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı , "MaskeTak" etiketiyle kendisini meydan okumaya davet eden () Genel Direktörü 'un davetini kabul etti.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Bakan Koca DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

bu hafta #WearAMask #MaskeTak etiketleriyle bir meydan okuma başlattı. Bunun üzerine, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bakan Koca'yı etiketleyerek bu akıma davet etti.

Meydan okumaya katılan Koca, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Direktör, mesajınız için teşekkür ederim. Tüm ülkeleri maske, sosyal mesafe ‬ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi de etiketleyen Koca, "Değerli arkadaşım @hans_kluge sizin de bizimle olduğunuzu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca, mesajında "#WearAMask" "MaskeTak" etiketine de yer verdi.

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