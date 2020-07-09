Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den flaş açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi kabul etti. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Koca ve Kluge kritik açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanı Koca "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz” dedi. Ayrıca Koca, "DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir." mesajını verdi. Öte yandan Kluge'dan Türkiye’ye övgü dolu sözler geldi. "Türkiye sağlık sistemi reformuyla başarılı oldu" ifadelerine yer veren Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü, "Türkiye pandemiye karşı duruşuyla karakterini ortaya koydu" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi kabul etti. Toplantı sonrası kritik açıklamalar yapıldı.
BAKAN KOCA: DSÖ OFİSİ'Nİ İSTANBUL'DA HAYATA GEÇİRİYORUZ
Sağlık Bakanı Koca "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz" dedi.
Ayrıca Koca, "DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir." mesajını verdi.
KLUGE'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER
"Türkiye sağlık sistemi reformuyla başarılı oldu" ifadelerine yer veren Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü ise, "Türkiye pandemiye karşı duruşuyla karakterini ortaya koydu" dedi.
Kluge, "Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.
"TÜRKİYE YÜZDE 75 AZALMIŞTIR"
Kluge'un açıklamalarında dikkat çeken bir diğer mesaj ise; "Türkiye, Kovid-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır. Vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 azalmıştır. Sağlık sistemlerinin transformasyona dönüşme ve reformları, acil sağlık durumundaki teyakkuzdaki gelişmeler, yerel olarak üretilmiş olan tanı testlerin geliştirilmesi, temasın takip edilmesi, tedavi ile ilgili olan çalışmaların kuvvetlendirilmesi, kişisel korunma ekipmanların ventilatörlerin yerel olarak üretilmesi, hava seyahatleri ile yapılan düzenlemeler, risk iletişimi konusunda atılmış olan adımlardır" ifadeleri ile oldu.
BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;
"Yeni dönemde ilk ziyaretinin Türkiye'ye olacağının sözünü vermişti. Sözünü gerçekleştirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Küresel sağlığın en önemli kurumunu en üst düzeyde temsil eden yetkilisini misafir etmek ülkemize güvenin göstergesidir. Sayın Bölge direktörü ile Kovid19 ile mücadele başta olmak üzere, bölgemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren birçok sağlık konusunu ele alma fırsatı yakaladık. Pandemi sürecinin her aşamasında kendisiyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyorduk. Türkiye'nin politikaları Bilim Kurulumuz tavsiyeleri ve DSÖ rehberleri çerçevesinde şekillenmiştir. Yine yakın işbirliğimizi devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz. Kovid19 sürecindeki her bilginin insanlığın ortak değeri olarak belgelendirilmesi inancını taşımaktayız. DSÖ ile ilişkişlerin geliştirilmesi konusunda sayın bölge direktörüyle ile tam bir mutabakat içerisindeyiz. Türkiye'nin sağlık alanında, sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde elde ettiği başarılar ve birçok ortak çalışmayı önümüzeki dönemde uygulamaya koyma kararlılığı içerisindeyiz."
"TÜRKİYE GÜVENLİ SEYAHAT EDİLEBİLECEK KRİTERLERE GİRDİ"
Kluge, "Süreci yakınen takip ettik. Ayda bir video toplantılar gerçekleştirdik sayın doktor Koca ile. Burada görmüş olduğunuz raporun hazırlık aşamasındayız. Bu dayanıklı ve güçlü sağlık sistemlerinin nasıl olacağı çalışma. Türk Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırladık. Siyasi liderlik ki Türkiye'de çok güçlü bir siyasi liderlik sergilendi. Doğru kararların alınması ve kararların hızlı bir şekilde uygulanması. Bu konularda Avrupa ülkeleri arasında çok büyük farklılıklar olduğunu gözlemledik. Türkiye'de ölüm ve vaka oranları Nisan ayının ortasından bugüne kadar süreçte yüzde 70'in üzerinde düşüş kaydetti. AB'nin güvenli seyahat edebilecek kriterlerine bunun girdiğini düşünüyoruz. En temel stratejimiz test, test, testtir. Türkiye'de test sayıları iki katının üzerinde arttırdı. Günümüzde bu sayı 50 bin civarına çıktı. Yaşlı nüfusun korunması konusunda Türkiye çok büyük başarılar gösterdi. Bazı ülkelerde felaketler yaşandı. Bazı Avrupa ülkelerinde bakımevlerinde, huzur evlerinde hayatını kaybettiği görüldü. Türkiye bu konuda başarıya imza attı. Meydan okumalara, zorluklara bakacak olursak, Türkiye'de yaşanan meydan okumalarda Avrupa ülkelerine benzer seyir gösteriyor. Haziran ayında bu durum gerçekleştiğinde Türkiye hızlı bir şekilde durumu kontrol altına alabildi. Buradan almamız gereken en önemli mesaj şu, herşey bitmiş değil. Çok dikkatli davranmalıyız. Tedbiri elden bırakmamalıyız" diye konuştu.
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