Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Başkan Erdoğan paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, paylaşımına "Hayırlı Cumalar" notunu düştü.

Başkan Erdoğan, "Cuma günü bir müjde vereceğiz" açıklaması yapmıştı. Paylaşımın bununla ilgili olduğu yorumları yapıldı.