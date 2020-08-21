21 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Başkan Erdoğan paylaşımı

İletişim Başkanı , Başkan 'ın fotoğrafını paylaşarak, "" notunu düştü. Öte yandan Başkan Erdoğan, "'yi yeni bir döneme sokacak" diyerek duyurduğu 'müjde'yi bugün saat 15.00'te Dolmabahçe Ofisi'nde açıklayacak.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Başkan Erdoğan paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, paylaşımına "Hayırlı Cumalar" notunu düştü.

Başkan Erdoğan, "Cuma günü bir müjde vereceğiz" açıklaması yapmıştı. Paylaşımın bununla ilgili olduğu yorumları yapıldı.

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