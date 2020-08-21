21 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta yol çöktü: Bir araç çukura düştü

Son dakika: Beşiktaş'ta yol çöktü: Bir araç çukura düştü

dakika haberi... 'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü bitiremediği yol çalışması sağanak yağmurla birleşince felakete dönüştü. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, trafiği altüst ederken Beşiktaş'ta bir yol çöktü. O esnada trafikte olan bir aracın çukura düşmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta yol çöktü: Bir araç çukura düştü

Beşiktaş'ta sağnak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme yaşandı. Rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başladı.

Son dakika: Beşiktaşta yol çöktü: Bir araç çukura düştü SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA YOL ÇÖKTÜ: BİR ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Beşiktaş Seydi Ali Reis Sokak'ta sağnak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi.

Yol çöktüğü esnada oradan geçen bir araç oluşan çukura düştü. Rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, yolu trafiğe kapatarak araç sürücüsüne yardım etti.

İstanbulda sokaklar köstebek yuvasına döndü! Vatandaşlar isyan etti |Video İSTANBUL'DA SOKAKLAR KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ! VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ |VİDEO
Son dakika: İstanbullular çileden çıktı! Yollar köstebek yuvasına döndü! Esnaf ve vatandaşlardan CHPli Belediyeye tepki |Video SON DAKİKA: İSTANBULLULAR ÇİLEDEN ÇIKTI! YOLLAR KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ! ESNAF VE VATANDAŞLARDAN CHP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ |VİDEO

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA