Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde cuma günü müjdeli haber vereceğini duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından sondaj çalışmaları sırasında doğalgaz ya da petrol bulunduğu konusunda iddialar konuşulmaya başlandı. Başkan Erdoğan dünyanın merakla beklediği müjdeli haberi saat 15.00'te Dolmabahçe'den duyuracak. Erdoğan'ın müjde açıklamalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Erdoğan ne açıkladı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ne? Doğalgaz bulundu mu? İşte Erdoğan'ın müjde açıklamaları...

ERDOĞAN NE AÇIKLADI? MÜJDE NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjde için millete sesleniş konuşması yapıyor. Eyüp Sultan'da kıldığı Cuma namazının ardından Dolmabahçe'ye gelen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde büyük öneme sahip. Doğu Akdeniz'deki oyunların arkasında enerji kaynaklarının paylaşımı vardır.

- Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik bir zenginlikte kapı açtı.

- Türkiye'de uzun süre petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kiralama yöntemiyle yapıldı, dışa bağımlıydık. Elimize birkaç sayfa rapordan başka bir şey geçmedi. Biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralama veya benzeri yöntemlerle değil doğrudan milli kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.

- Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik. 3 sondaj gemisini derin deniz sondaj gemisini filomuza kattık. Bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipman ve personelimizle çalışmalarını yürütüyor.

- Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Kuyudan elde edilen veriler aynı sahada daha geniş rezervlere işaret ediyor. İnşallah devamı gelecek.

- Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.

- Diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarımızı da çoğaltıyoruz. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye bunun bedelini ödemiş bir ülkedir. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Denizlerde ve karada daha büyük arama yapıp enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak yok.

- AB, Yunanistan'ı şımarıp üzerimize salarken kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçmsapan haritaların en büyük zararı AB'ye vereceği unutulmamalıdır.

- Sakarya gaz sahasındaki keşiften sonra artık önümüze çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Buradan elde edeceğimiz gelirin hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Süreçte emeğe katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Bu sürece öncülük eden Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ekipleriyle birlikte bir kez daha teşekkür ediyorum.