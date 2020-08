İşte Joe Biden’ın FETÖ’cü dostları!

Eski ABD Başkan Yardımcısı ve 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın 16 Ocak'ta New York Times editörleriyle gerçekleştirdiği mülakatta Türkiye hakkında söyledikleri tepki topladı. Başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini belirterek, "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yen- meleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" diyen Biden'ın Türk dostları ise dikkat çekiyor.





FETÖCÜLER İLE AYNI KAREDE

Biden FETÖ'cülerle olan samimiyetiyle de biliniyor. Biden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban; FETÖ firarisi ve ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli roller oynayan, ABD vatandaşı olduktan sonra adını "Kevin" olarak değiştiren Kemal Öksüz ve ABD'de yaşayan FETÖ firarisi Bayrock Stone şirketi sahibi Burak Yeneroğlu ile samimi fotoğrafları yer alıyor. Yeneroğlu Biden'a yakın olduğu ifade edilen önceki ABD Başkanı Barack Obama'ya yaptığı 652 bin dolarlık bağışta bulunmuştu. Biden'ın, 17 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimleri soruşturmalarında hakkında yakalama kararı bulunan Öksüz ile de fotoğrafı bulunuyor. Biden, ABD Başkan Yardımcısı olduğu 2012'deki Noel resepsiyonuna ABD'de yaşayan Türkler'den sadece Taban ve Yeneroğlu'nu davet etmişti. FETÖ'ye ait kapatılan Cihan Haber Ajansı; 8 Aralık 2012'de Biden'ın bu isimleri davetine yönelik haberinde Taban'ın, resepsiyonda etnik azınlık olarak yalnızca kendilerinin olduğunu söylediğine dikkat çekmişti.





CAN DÜNDAR'IN OĞLUNA BABAN ÇOK CESUR' DEDİ

JOE Biden, ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde MİT TIR'ları ihanetinde hakkında tutuklama kararı çıkan firari Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ve oğlu Ege Dündar ile de görüştü. Ege Dündar, "Çok cesur bir babamın olduğunu söyledi. Gereken her şeyi yaptıklarını, basın özgürlüğü için konuşmaya devam edeceklerini söyledi" demişti.





OSMAN KAVALA İLE GÖRÜŞTÜ

JOE Biden, FETÖ'den tutuklanan Osman Kavala ile 23 Ocak 2016'da İstanbul'da Conrad Otel'de görüştü. Biden'in görüşeceği tüm isimler ABD'li yetkililerce seçilmişti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklu yargılanan Kavala, Gezi kalkışmasında da yargılanıyor.

KILIÇDAROĞLU'NU ABD'DE AĞIRLADILAR

Faruk Taban ve Kemal Öksüz; örgütün 17-25 Aralık 2013'teki yargı darbe girişiminden iki hafta önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ABD'de ağırlamıştı. CHP'nin 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Kılıçdaroğlu, Taban'ın başkanı olduğu Türk Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına da katıldı. Kılıçdaroğlu, eleştirilere, "Bir sabah kahvaltısı vermek istediler. Biz de gittik. Basına ve medyaya kapalıydı açık olmasını çok isterdik. Çünkü yaptıkları çalışmaları bütün ayrıntılarıyla anlattılar. Çok memnun olduk. Bir sözcük dahi, Gülen sözcüğü bile kullanılmadı. Kullanılsaydı ne oldurdu, hiçbir şey olmazdı" sözleriyle yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012'de ise Taban ve yöneticilerini CHP Genel Merkezi'nde kabul etmişti. Ziyarete ilişkin CHP'nin sitesindeki haber daha sonra silindi.

