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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 10 terörist gözaltına alındı

Son dakika haberleri... bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 10 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 10 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

TERÖR OPERASYONLARI YURT İÇİNDE DE DEVAM EDİYOR

Denizli'de sosyal medya hesaplarından PKK/KCK ile THKP/C Dev Yol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında harekete geçen ekipler, 4 kişinin PKK/KCK ve THKP/C Dev Yol terör örgütlerinin propagandası yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, yapılan operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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