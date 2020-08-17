17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Denizli'de 4 PKK yandaşı gözaltına alındı

son dakika haberleri... hesapların terör örgütü 'nın propagandasını yapanlara karşı başlatılan operasyonda, 'de 4 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Denizli'de 4 PKK yandaşı gözaltına alındı

Denizli'de sosyal medya hesaplarından PKK/KCK ile THKP/C Dev Yol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında harekete geçen ekipler, 4 kişinin PKK/KCK ve THKP/C Dev Yol terör örgütlerinin propagandası yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, yapılan operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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