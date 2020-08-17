LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? MEB nakil sorgulama ekranı! LGS 2. nakil yapma işlemi ne zaman?
LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika olarak yapılan açıklama sonrasında 1. nakil sonuçları duyuruldu. Milyonlarca öğrenci 2. nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. MEB ve e-okul üzerinden tercih sonuç ekranı sorgulanmaya devam ediyor. Peki, LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? LGS 2. nakil yapma işlemi ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? LGS 2. nakil yapma işlemi ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin cevabını beklediği 2. nakil sonuçları ile ilgili sorunun cevabı bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 2. nakil sonuçlarını merakla beklenen açıklamayı yaptı. Peki, LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? LGS 2. nakil yapma işlemi ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10-14 tarihleri arasında nakil işlemlerini tamamlayan öğrenciler LGS nakil tercih sonuçlarını sorguluyor. MEB takvimine göre, LGS nakil sonuçları bugün erişime açıldı.
LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlanmasının ardından LGS 2. tercih sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu.
LGS 1.NAKİL (2.TERCİH) SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI
LGS nakil sonuçları açıklandı. Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açıldı.
SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığının "meb.gov.tr" internet adresinde yayınlanan sonuçlara göre, yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek.
Birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.
LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 21 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek.
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
Mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısındaki artış yüzde 47'ye yükseldi
MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti.
LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı
LGS LİSE NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
14 Ağustos'ta sona eren nakil başvurularının sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil sonuçları www.meb.gob.tr adresinde olacak. 17 Ağustos'ta sonuçların belli olması ile birlikte 2. nakil süreci başlayacak.
2020 LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı