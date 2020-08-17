LGS 2. nakil başvuruları nasıl yapılır? MEB nakil sorgulama ekranı! LGS 2. nakil yapma işlemi ne zaman?

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı

LGS LİSE NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

14 Ağustos'ta sona eren nakil başvurularının sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil sonuçları www.meb.gob.tr adresinde olacak. 17 Ağustos'ta sonuçların belli olması ile birlikte 2. nakil süreci başlayacak.