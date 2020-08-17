Son dakika: PKK ile YPG arasında büyük kriz! Petrol için birbirlerine düştüler...

Terör örgütü PKK'nın Kandil kadrosu ile Suriye kadrosu birbirine düştü. PKK elebaşları Suriye'de ABD'nin maşası Mazlum Kobani kontrolündeki yapı ile çatışma içinde. Terör örgütünün Suriye ve Irak kadroları arasındaki gerginlik sözde petrol anlaşması ile ayyuka çıktı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Suriye'de iç karışıklık başlayınca dağdaki militanlarını 2011 itibarıyla Suriye'ye gönderen terör örgütü PKK, örgütün Suriye'deki kontrolünü de terörist Bahoz Erdal'a verdi. Örgütün Avrupa, Mahmur ve HPG gibi birçok faaliyet bölgesinde terör eylemlerinde aktif rol alan örgütün bombacısı olarak bilinen Türkiye'nin ve INTERPOL'ün kırmızı bültenle aradığı Suriye asıllı Mazlum Kobani (Ferhad Abdi Şahin/Şahin Cilo) Bahoz Erdal'ın yardımcısı olarak gönderildi.

SURİYE KADROSUNU ELE GEÇİRDİ

Bahoz Erdal'ın yaralanması üzerine örgütün kontrolünü ele geçiren Mazlum Kobani, ABD ile yakınlaşınca PKK'nın kontrolünden çıktı. Suriye'de terör örgütünün muhalefetine rağmen sözde özerk bir yönetim kurduğunu duyurdu. Petrol bölgelerinden operasyonlara katıldı, kapitalist güçlerin maşalığını yapmaya başladı. Kandil kanadı her geçen gün erirken Suriye'de ise tam tersi bir gidişat yaşanmaya başladı. Sözde Kürtlerin temsilciliğini yaptığını iddia eden terör örgütü militanları para karşılığında Deyrizzor'daki Rimelan bölgesinde çatışmalara katılmaya başladı. Kürt liderlere yönelik suikastler ve aşiretlere baskılar terör örgütüne yönelik isyanlara sebep oldu. Hatta örgütün buradaki Türkiye'nin son yılların en kapsamlı operasyonları ile PKK'yı bitirme noktasına getirmesi terör elebaşlarının Mazlum Kobani'ye yönelik öfkesini artırdı.

KELLELERİNE 12 MİLYON DOLAR

Suriye'de PYD ismi altında İran'daki PJAK benzeri bir yapı kurduklarını düşünürken bir anda kendilerini bertaraf eden bir yapıyla karşılaşan terör örgütü PKK elebaşları, daha önce görüştükleri ABD'den de ağır bir darbe aldı. İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar listesinin kırmızı kategorisinde 4 milyon TL'ye kadar ödülle aranan PKK'lı teröristler Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan için 2018 yılında ABD de toplam 12 milyon dolar ödül koydu. Şahin Cilo'yu Suriye'de terör örgütünün en önemli ismi yapmak için Türkiye ile ters düşmeyi göze alan ABD'nin Kandil'in elebaşlarına yönelik bu hamlesi örgüt içinde ciddi rahatsızlığa sebep oldu.

BAYIK: KABUL ETMİYORUZ

ABD ile petrol anlaşması imzalayan terörist Mazlum Kobani, PKK'nın dağ kadrosunu kızdırdı. Terör örgütü PKK ile terörist Mazlum Kobani arasındaki gerginliği ayyuka çıkaran ise Trump'ın elinde tuttuğunu iddia ettiği petrol meselesi. Mazlum Kobani petrolü daha önce bir İsrail şirketine satmaya çalıştı. Bu işe yaramadı, ancak temmuz ayı sonlarında Kobani ile küçük bir ABD şirketi arasında bir anlaşma imzalandı. Bu sözde anlaşmaya Türkiye ve Suriye'den tepki geldi. Ancak Mazlum Kobani'nin bizzat PKK tarafından reddedilmesine yol açtı.

PKK'nın beş kurucusundan biri olan terörist Cemil Bayık, Amerikan şirketi ile imzalanan sözde petrol anlaşmasına ilişkin olarak "Biz de basından takip ediyoruz. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

200 DOLAR MAAŞ

Terörist Mazlum Kobani, PKK'nın bir süredir gerginlik yaşadığı ve düşman olarak gördüğü Barzani ile de görüşüyor. Bu da terör örgütünde öfkeye sebep oluyor. Irak'ta DEAŞ'e karşı mücadele ettiğini iddia eden ve bu sebeple Sincar'da hem militanlarına Irak hükümetinden aylık 200 dolar maaş bağlatan hem de Suriye'deki PYD gibi dünyanın gözünü boyayan PKK, Mazlum Kobani'nin kontrolündeki Suriye DEAŞ kamplarından rüşvet karşılığı bazı militanların serbest bırakılmasına tepkili.

PKK ile Mazlum Kobani arasındaki gerginlik bununla da sınırlı değil. PKK içindeki otoritesini kaybeden Mazlum Kobani, Suriye'de Kürtler ve aşiretlere yönelik suikastler ve tutuklamalarla da PKK tarafından hedef alınıyor. Suriye'de ABD'nin maşası olarak görülen SDG yüzünden sürekli aşiret isyanları yaşanıyor.

PKK'nın Mazlum Kobani'ye olan öfkesinin bir suikast ve iç hesaplaşma ile sonuçlanması an meselesi.