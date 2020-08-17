17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 26 şüpheli yakalandı

'ta terör örgütü / ve /'ye yönelik operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2020
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Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 26 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10-16 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PYD mensuplarının yakalanması için başlatılan operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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