14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 /'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakârca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.

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