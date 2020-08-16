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Son dakika: MSB'den Akdeniz Kalkanı Harekâtı mesajı: TCG KEMALREİS fırkateyni...

, " Kalkanı Harekâtına katılan fırkateyni Akdeniz’de Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip araştırma gemimize refakat etmektedir." dedi.

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Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Son dakika: MSB'den Akdeniz Kalkanı Harekâtı mesajı: TCG KEMALREİS fırkateyni...

Twitter'dan paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir." açıklamasını yaptı.

MSBden Doğu Akdeniz mesajı: TCG KEMALREİS fırkateyni... MSB'DEN DOĞU AKDENİZ MESAJI: TCG KEMALREİS FIRKATEYNİ...

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