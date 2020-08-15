15 Ağustos 2020, Cumartesi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Turgut Reis paylaşımı

İletişim Başkanı , Oruç Reis'in çalışmalarıyla dünyanın gündemine oturmasının ardından 469 yıl öncesine atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı. Altun'un yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Turgut Reis paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Turgut Reis ile ilgili paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir." dedi.

Altun paylaşımında "Bundan tam 469 yıl önce bugün, Osmanlı donanmasının şanlı komutanlarından Turgut Reis Trablus'u kuşatmış, bir gün sonra yani 15 Ağustos 1551'de ise Trablus'u teslim almıştır. Bugün Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Turgut Reis paylaşımı İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TURGUT REİS PAYLAŞIMI

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