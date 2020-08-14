Oruç Reis'i koruyan Kemal Reis'ten Türk milletine selam! İnanılmaz hareket

Oruç Reis araştırma gemimizi tacize yeltenen Limnos isimli Yunan fırkateynini ağır hasarla tersaneye gönderen Kemal Reis, Türk Milletine müthiş bir hareketle böyle selam çaktı.

Oruç Reis'i koruyan T.C.G Kemal Reis ile Limnos Fırkateyni karşı karşıya geldi. Oruç Reis'i taciz etmek isteyen Yunan fırkateynine Kemal Reis müdahale etti. Sürtüşme sonucu Yunan fırkateyni büyük hasar alarak bölgeden çekildi. Kemal Reis ise yoluna devam etti.



TÜRK MİLLETİNE SELAM ÇAKTI

Gelen son görüntülere göre Limnos isimli Yunan fırkateynini ağır hasarla tersaneye gönderen Kemal Reis, Türk Milletine müthiş bir hareketle selam çaktı.

MSB'DEN 'ORUÇ REİS' PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerince sağlanan refakat ve koruma görevinin ilk günkü kararlılık ve aynı gemilerle devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir."

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının görüntüleri de yer aldı.