ALES zor muydu, kolay mıydı? 2020 ALES yorumları | ALES/1 sınavınız nasıl geçti?

ALES zor muydu, kolay mıydı? ÖSYM tarafından 2020 ALES sınavının ilki bugün gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sınav saat 10.15'te başladı ve adaylar soruları yanıtlamak için 150 dakika süre kullandı. ALES/1'in tamamlanmasının ardından sonuçları heyecanla beklemeye başlayan adaylar, soruların zor olup olmadığını araştırıyor. 2020 ALES yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ALES sınavı nasıl geçti? ALES zor muydu, kolay mıydı? İşte 2020 ALES yorumları...

ALES ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için katılım sağladığı ALES/1 saat 12.45'te sona erdi. Sınavdan sonra adaylar sorular hakkında yorumlarını belirtti. Bazı adaylar sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşturuldu. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.