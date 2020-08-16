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MSB'den Doğu Akdeniz mesajı: TCG KEMALREİS fırkateyni...

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Giriş: 16.08.2020 12:38
Güncelleme:16.08.2020 12:48
Milli Savunma Bakanlığı, "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir." dedi.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir." açıklamasını yaptı.

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