11 Ağustos 2020, Salı
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ABD Başkanı Trump'tan Biden'a 'Çince' göndermesi! "Biden seçimleri kazanırsa...''

Son dakika haberi... Başkanı , ülkede 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat rakibi 'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2020
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ABD Başkanı Trump'tan Biden'a 'Çince' göndermesi! Biden seçimleri kazanırsa...''

Trump, katıldığı bir radyo programında, Demokrat rakibi Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirerek, "Seçimleri ben kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak. Sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortaya çıkmadan önce kendisinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Donald Trump, "Bizim ilişkimiz artık çok iyi değil, çünkü Kovid-19 konusunda gerekeni yapmadılar." dedi.

Şi Cinping ile uzun süredir görüşmediğini vurgulayan Trump, Çin'de ortaya çıkan virüsün kendisinin siyasi duruşunu da etkilediğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, "Çin vebası (Kovid-19) bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı." yorumu yaptı.

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