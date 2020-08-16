Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama: Eğitime başlamamız sizin elinizde
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "okulların açılması yeniden ertelenir mi?" sorusuna Twitter'dan yanıt bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz." dedi.
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"EĞİTİME BAŞLAMAMIZ..."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulları birlikte açacağız." derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum." dedi.
"EĞİTİME BAŞLAMAMIZ..."
Selçuk, "Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor." mesajını verdi.