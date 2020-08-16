Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama: Eğitime başlamamız sizin elinizde

"EĞİTİME BAŞLAMAMIZ..."



Selçuk, "Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor." mesajını verdi.