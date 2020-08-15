ışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısının ardından yapılan diyalog çağrısına yanıt verildi.

Dışişleri'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır."

AB'DEN AÇIKLAMA

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Bakanlar, Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi hatırlattılar. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve buradaki kaynakların kullanılması ile ilgili konuların, tek taraflı eylemlerle değil, ancak iyi niyetle, uluslararası hukuka uygun ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesi doğrultusunda diyalog ve müzakere yoluyla ele alınabileceğinin altını çizmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, AB bakanlarının Türkiye'ye karşı alınacak önlemler için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e yetki verdiği belirtildi. Borrell, 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılacak AB toplantısında, ekonomik yaptırımlar dahil Türkiye'ye karşı alınabilecek olası kararları açıklaması gerekiyor. Fakat olası yaptırımların uygulanması için 27 üye ülkenin onayı gerekiyor.