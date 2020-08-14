14 Ağustos 2020, Cuma
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ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz görüşmesi

'nin ve Ege'deki haklarını kullanmasından bile rahatsız olan Yunanistan, ABD ile görüşme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, bölgedeki tansiyonun azaltılmasını vurguladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2020
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ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında Viyana'da yapılan görüşmede Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Dendias arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakan Pompeo ile Bakan Dendias güçlü ABD-Yunan ikili ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunu ele aldılar." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE KENDİ TEDBİRLERİNİ ALIYOR

Yunan yönetimi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz meselelerini müzakere etme, sorunlara hakça çözümler geliştirme teklifine yanaşmazken, son yıllarda deniz yetki alanları konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve bazı bölge ülkeleriyle tek taraflı adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye, son dönemde söz konusu tek taraflı adımlara karşı kendi tedbirlerini almakta kararlı olduğu mesajını yineliyor.

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