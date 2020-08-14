14 Ağustos 2020, Cuma
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz stratejisi şoka uğrattı! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden açıklama...

'nin dışa dönük kararlı adımları denizlerde de etkisini gösteriyor. Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ’nın dışında diğer Avrupa ülkelerinin de birleşip Türkiye’ye karşı Avrupa filosunun oluşturacağını iddia etti. Hristodulidis bir hafta önce yaptığı " ’nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" sözleriyle eleştirdiği AB'den tek satır açıklama gelmezken, Rum Bakan "Avrupa filosu" iddialarıyla gülünç duruma düştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz stratejisi şoka uğrattı! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden açıklama...

'in 'deki faaliyetlerinden paniğe kapılan Güney Kıbrıs ve , ülkelerinden yeterli destek görmeyince, ardı ardına açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE KARŞI "AVRUPA FİLOSU" İDDİASI!

Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, geçtiğimiz hafta yaptığı " AB'nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" sözleriyle AB'nin bölgede pasif rol oynadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Rum Kesimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis bugün yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki 'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını iddia etti. Hristodulidis'in tutarsız açıklamaları diplomatik çevreleri şaşırttı.

RUM BAKANIN "AB FİLOSU" YALANI

Türkiye'nin gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs destekçi sayısını arttırmaya çabalıyor.

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ RUMLARI VE YUNANLILARI TUTUŞTURDU

Başta Almanya olmak üzere bir çok AB ülkesinin uzlaşma çabalarını hiçe sayan Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağı yalanını ortaya attı.


YAPTIRIM TALEBİ!

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios ise Rum Yönetimi'nin, AB'den Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep ettiklerini açıkladı.

Kusios, Türkiye'ye karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini savundu.

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