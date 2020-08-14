Türkiye'nin Doğu Akdeniz stratejisi şoka uğrattı! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden açıklama...

RUM BAKANIN "AB FİLOSU" YALANI

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi destekçi sayısını arttırmaya çabalıyor.

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ RUMLARI VE YUNANLILARI TUTUŞTURDU

Başta Almanya olmak üzere bir çok AB ülkesinin uzlaşma çabalarını hiçe sayan Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağı yalanını ortaya attı.