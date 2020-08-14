Almanya'dan Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz çağrısı! Fransa'ya eleştiri: Bu adımı not ettik

Fransa'nın Doğu Akdeniz'e iki savaş gemisi göndermesiyle ilgili bir gazetecinin yönelttiği soruya yanıt veren Seibert, "Fransa'nın bu adımını not ettiklerini" belirterek "Gerilimin daha da tırmanmasının önüne geçmek için elden gelen her şeyin yapılması gerekmektedir" dedi. Seibert, gazetecinin "Bölgeye savaş gemisi göndermek gerilimi yatıştırma yönünde atılmış bir adım mıdır?" şeklindeki sorusuna ise "Ekleyecek bir şeyim yok" yanıtını verdi.