Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama girişiminin uluslararası hukukta yeri yoktur
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır."
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır.
Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur.