14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama girişiminin uluslararası hukukta yeri yoktur

Son dakika haberi... : " ile arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır."

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Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama girişiminin uluslararası hukukta yeri yoktur

Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır.

Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur

Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur.

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