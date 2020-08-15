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İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu! Atatürk Havalimanı'na iniş yapan kargo uçağında 6 kilo kokain ele geçirildi

ekiplerince farklı ilçelerde yapılan uygulamada çok sayıda maddesi ele geçirildi. Ayrıca 'na iniş yapan bir kargo uçağında 6 paket halinde 6 kilo 380 gram kokain ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu! Atatürk Havalimanı'na iniş yapan kargo uçağında 6 kilo kokain ele geçirildi

koordinesinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince, Şehit Erkan Gökteke Huzur Uygulaması kapsamında yürütülen çalışmalarda Bağcılar, Ümraniye ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 13 şahıs yakalandı.





Yapılan aramalarda 121.8 gram bonzai, 498.7 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 1.7 gram afyon sakızı, 3 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 44 bin 650 TL, 300 dolar ve 250 euro para ele geçirildi.



Çalışmaların devamında Hollanda Maasricht Havalimanı'ndan hareket ederek 'na iniş yapan bir kargo uçağında yapılan aramada ise uçağın içerisinde bulunan yük paletinde balık kolilerinin arasına zulalanmış bir çanta içerisinde 6 paket halinde 6 kilo 380 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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