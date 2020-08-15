



Çalışmaların devamında Hollanda Maasricht Havalimanı'ndan hareket ederek Atatürk Havalimanı'na iniş yapan bir kargo uçağında yapılan aramada ise uçağın içerisinde bulunan yük paletinde balık kolilerinin arasına zulalanmış bir çanta içerisinde 6 paket halinde 6 kilo 380 gram kokain ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.