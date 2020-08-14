14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan Maduro ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü. İki lider bölgesel gelişmeler, değerlendirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Maduro ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Maduro ile görüştü BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MADURO İLE GÖRÜŞTÜ

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