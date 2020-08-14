Son dakika: Başkan Erdoğan Maduro ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. İki lider bölgesel gelişmeler, değerlendirdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.
İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEK
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.