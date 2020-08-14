14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pentagon'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması! ''Türkiye ve Fransa'yı...''

Pentagon'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması! ''Türkiye ve Fransa'yı...''

Son dakika haberi... (), 'deki gerginliğin düştüğünü görmek istediklerini belirterek, ve 'ye "anlaşmazlıklara bir çözüm bulmaları" çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2020
ABONE OL
Pentagon'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması! ''Türkiye ve Fransa'yı...''

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hem Türkiye hem de Fransa'nın "oldukça önemli NATO müttefikleri" olduğunu vurgulayan Hoffman, "ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor." dedi.

Hoffman, "Fransa ve Türkiye'yi birlikte çalışmaya devam ederken ve daha az iş birlikçi bir ortamda savaş gemileri ya da hava araçlarına sahip olma zorunluluğu barındırmayan çözümler bulurken görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlundan AB Dışişleri bakanlarına Doğu Akdeniz mektubu BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AB DIŞİŞLERİ BAKANLARINA DOĞU AKDENİZ MEKTUBU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA