15 Temmuz darbe girişiminin sivil sanığı Kemal Batmaz görüntülerini inkar etti

Yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunduğunu, cezaevinde hak ihlallerine maruz kaldığını iddia eden Batmaz, yapılan uygulamalarla savunma hakkının zayıflatılmaya çalışıldığını ve iradesinin sakatlandığını ileri sürdü.

Darbe girişimi sonrası gözaltına alınışını ve emniyetteki gözaltı sürecini anlatan Batmaz, kendisine mesleğini soranlara "emlakçı" olduğunu söylediğini belirtti. Batmaz, ilk ifadelerini baskı altında verdiğini iddia etti.

Savunmasının büyük kısmında cezaevindeki şartları anlatan Batmaz, çoğu talebinin yerine getirilmediğini savundu.

Darbe girişimi öncesi firari sivil imam Adil Öksüz ile ABD'ye aynı uçakta gitmeleri konusunda Batmaz, aynı uçakta gitmiş olmanın birlikte hareket ettikleri anlamını taşımadığını, yan yana koltuklarda yolculuk yapmadıklarını beyan etti.

Batmaz, "Fetullah Gülen ile hiçbir şekilde görüşmedim. Hiçbir talimat almadım." dedi.

Batmaz, savunmasına 17 Ağustos Pazartesi devam edecek.