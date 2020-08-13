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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 19. kuruluş yılı programında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan , 'nin 19. kuruluş yılı programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Ak Parti'nin 19. yaşı Ankara'da kutlanıyor.

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Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 19. kuruluş yılı programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 19. kuruluş yılı programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Bu partinin kurucusu milletimizn kendisidir. Partide görec alanlar sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir. İnsanlık tarihine büyük yürüyüşler yön vermştir. Milletimiz AK Parti'yi kurarak yeni bir hamle başlatmıştır.

Üklemizin geleceği konusunda AK Parti'den başka proje sahibi başka parti bulunmuyor. Bizim davamız Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, cumhuriyetin aklıdır. AK Parti milletin taleplerinden doğmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bütün çabamız milletimiz içindir.

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