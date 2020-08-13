Doğu Akdeniz'de ne oldu? Oruç Reis'e ne oldu?
Oruç Reis'e ne oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında konuşuyor. Erdoğan, 'Oruç Reis'imize saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik. Bunun cevabını bugün aldılar" dedi. Açıklamaların ardından vatandaşlar Oruç Reis'e ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Doğu Akdeniz'de ne oldu? Oruç Reis'e ne oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Doğu Akdeniz'de ne oldu? Oruç Reis'e ne oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın, 'Oruç Reis'imize saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik. Bunun cevabını bugün aldılar" açıklamasının ardından yaşananlar merak ediliyor. Peki, Doğu Akdeniz'de ne oldu? Oruç Reis'e ne oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
YUNANİSTAN İLE AKDENİZ'DE GERİLİM
Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödersiniz dedik. Bugün de ilk cevabını verdik.
81 kente üniversite kurduk. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyonu buldu. Üniversitelerimizi tek tip olmaktan çıkarıyoruz. 26 olan havalimanı sayımız 56'ya yükseldi. Gurur abidesi olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açtık.
Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobili 2022 sonunda banttan indireceğiz.
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyete geçmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Yunanistan alarma geçti. Rum Kesimi'ndeki Andreas Papandreou hava üssüne inen iki Fransız savaş uçağı dün akşamüzeri Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi. İsrail'e ait 4 savaş helikopteri de Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikata katıldı. Rumların iddia ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) üzerinde uçuş gerçekleştiren Fransız savaş uçakları daha sonra üsse geri döndü.
'Rafale' tipi iki savaş uçağına, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağı da eşlik etti. Fransız savaş uçaklarının gerektiği zaman Güney Kıbrıs'a konuşlanacağı ve bölgedeki Fransız gemilere destek sağlayacağı belirtildi. Fransız savaş uçaklarının bugün Güney Kıbrıs'tan ayrılacağı ifade edildi.
İSRAİL DE GÜNEY KIBRIS'TA
Fransız savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirdiği bir dönemde; İsrail'e ait 4 savaş helikopteri de Güney Kıbrıs'a geldi. Güney Kıbrıs'ta Rum Ordusu ile tatbikatlar yapan helikopterler, akşamüzeri ülkeden ayrıldı.