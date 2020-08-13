Son dakika: Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin haklarını korumaya devam edeceklerini ifade etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
DOĞU AKDENİZ KONUŞULDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Sayın Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceklerini ifade etti.