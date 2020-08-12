Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar

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Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aslında yaz ayları sakindir ama küresel bir fırtına koptu çok da sakin değil.

Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü.

2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş. Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş. Etkilenmiş. Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15'lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden olacak.

Türkiye güllük gülistanlık demeyiz. Dünya yanıyor. Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değil. Bir kesim bir lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz.



Evet, etkilenmeye devam edeceğiz. Ancak en az etkilenenlerden olacağız. ABD'de 50 milyona yakın işsiz olacak. Dünyada 300 milyona yakın işsiz kalacak deniyor. Diğer ülkelerdeki arkadaşlarla etkisini konuştuk. Washington'da tanesi 2 dolardan maske alıyorlardı. Paranız var paranız olsa da etki etmiyor. Sağlık sistemi. Paranız olsa da alamıyorsunuz. Ama Türkiye ekonomik durumu olmayanlara da yardımcı oldu.



Pandemi sürecinde hastaneler olağanüstü… Sadece o değil. O kadar muazzam projelere onay verildi ki. Ben inanılmaz gurur duydum. Harika geçti.