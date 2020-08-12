Son dakika: Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ne demek? Seyreltilmiş eğitim ne anlama geliyor?
Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ne demek? Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Sekçuk, ""21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." dedi, Açıklamanın ardından veliler ve öğrenciler konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ne demek? Seyreltilmiş eğitim ne anlama geliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ne demek? Seyreltilmiş eğitim ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." dedi. Bakanın açıklamasının ardından izlenecek yol haritası merak ediliyor. Peki, Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ne demek? Seyreltilmiş eğitim ne anlama geliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
BİLİM KURULU TAVSİYESİNİ AÇIKLADI!
Koronavirüs Bilim Kurulu Tavsiye Kararı: "Yüz yüze eğitim bir ay ertelenmeli."
BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLADI:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına dair önemli bir açıklama yaptı ve ilk 1 ay uzaktan eğitim olacağını açıkladı ve yüz yüze eğitimin kademeli başlayacağın duyurdu. Bakan Selçuk, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak ve 21 Eylül'e kadar böyle devam edeceğini de ekledi.
BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?
Okulların açılmasına ilişkin de konuşan Bakan Koca, "Bu eğitim uzaktan mı, hibrit eğitim tarzında mı, karma mı olacağı konusu Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulu irtibat halinde. Gerektiğinde iller bazında o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması. Ama bunun ne şekilde olacağı 1-2 hafta içinde açıklaması daha net yapılmış olur." dedi.
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gerçekleştirdiği açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' ifadelerini kullanılmıştı.
MEB, TWİTTER HESABINDA PAYLAŞTI!
Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabında dün şu paylaşımı gerçekleştirdi;
"2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.
Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."