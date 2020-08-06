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MSB: PKK'dan kaçışlar devam ediyor! Teslim oldu

, "’nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü 'dan kaçışlar devam ediyor. kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha /Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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MSB: PKK'dan kaçışlar devam ediyor! Teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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