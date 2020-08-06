FETÖ’nün sözde Güneydoğu bölge mahrem imamı Recep Çiftçi 500 bin liralık gri listeye alındı

DIŞİŞLERİ VE MİT DEVREDE

Hakkında kırmızı bültenle Interpol tarafından da yakalama kararı çıkarılan Çiftçi'nin bulunduğu ülkede yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve MİT nezdinde titiz çalışma yürütülüyor. Çiftçi'nin emekli öğretmen olduğu, 2004–2007 yıllarında Diyarbakır'da il imamlığı yaptığı, ardından Fetullah Gülen'in bizzat talimatıyla örgüt içinde terfi ettirilerek bu kez Güneydoğu Anadolu Bölge mahrem imamlığına atandığı, belirli zaman dilimlerinde Pensilvanya'ya giderek terörist başı Gülen'den aldığı emir ve talimatları yerine getirdiği belirtiliyor.





TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'LE DOĞRUDAN GÖRÜŞEN KİŞİ

Çiftçi'nin örgüt içindeki konumu nedeniyle bölgeye atanacak üst düzey bürokratlar, emniyet ve yargı mensupları başta olmak üzere çok sayıda kamu görevlilerinin bizzat tayin ve terfilerinden bire bir sorumlu olduğu, örgüt içi uyuşmazlıkları rapor haline getirip son sözü söyleyecek kişi olarak Fetullah Gülen'e aktardığı ifade edildi. Terörist Recep Çiftçi'nin 17/25 Aralık'tan sonra sıklıkla İran'a gidip geldiği, bir dönem Afrika ülkesi Burundi'de de sorumluluk yaptığı ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine deşifre olduğunu anlayınca örgütün de yardımıyla yurtdışına kaçırıldığı kaydedildi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRLERİYLE BİRARAYA GELİYORDU

İran'da sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Recep Çiftçi'nin KHK ile kapatılan ve FETÖ'cü işadamlarını çatısı altında barındıran DİGİAD'dan da sorumlu olduğu öğrenildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bazı FETÖ itirafçılarının Recep Çiftçi ile ilgili ifadeleri şöyle:

"Diyarbakır'da birinci derece üst düzey sorumlu Recep Çiftçi'dir. 2012–2013 yıllarında sıklıkla İran'a gidip geliyor, Fetullah Gülen'le doğrudan görüşüyordu. Bu kişi DİGİAD'dan da sorumluydu. İftar yemekleri düzenleyip dönemin Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürleri Mustafa Sağlam, Recep Güven, Ulaştırma Bölge Müdürü Hüseyin Terzioğlu'nun da içinde yer aldığı çok sayıda kamu görevlisiyle bir araya geliyordu. Yurtdışı gezileri organize ediyor ve Euro cinsinde topladığı paraları örgüte himmet olarak gönderiyordu. Benim sürekli gittiğim bir sohbet evi vardı. Ergenekon operasyonlarını haklı çıkarıp bizleri ikna ettiler. Recep Çiftçi sohbetlerde, 'Devlet kadroları bizim arkadaşlarla doludur. Şu an muhafazakâr insanlar daha özgür, daha rahat yaşayabiliyorlarsa ve siz Kur'an kursu açıp talebe yetiştirebiliyorsanız bunlar hizmet kadroları sayesindedir' diyordu" dediler.