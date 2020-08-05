Son dakika: Bitlis'te 24 kilo eroin ele geçirildi
Son dakika haberine göre Bitlis'te, polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, 24 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte yol kontrolleri gerçekleştirdi. Denetim sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpek 'Atlas'ın da kullanıldığı aramada, araçta 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. N.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.