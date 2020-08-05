05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bitlis'te 24 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'te, polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, 24 kilo 200 gram ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Son dakika: Bitlis'te 24 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte yol kontrolleri gerçekleştirdi. Denetim sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpek 'Atlas'ın da kullanıldığı aramada, araçta 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. N.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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