FETÖ’nün Twitter yasağı Zekeriya Öz’ü trollüğe sürüklemiş! 5 hesap açmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari savcı Zekeriya Öz'e koyduğu Twitter yasağı FETÖ'cü savcıyı trollüğe sürükledi. ByLock yazışmaları ortaya çıkan Öz'ün bir arkadaşına 5 farklı sahte hesap açtığını, bu hesaplar üzerinden hakkında çıkan haberlere cevap vermek istediğini, abilerin kendisine izin vermediğini yazması dikkat çekti.

"5 TANE HESAP VAR, HEPSİNİ RT EDERİM"

Öz, ByLock yazışmalarında şunları kaydetti: "Hukuksam isimli Twitter adresini takip et. Tweet atınca DM atarsın kendi hesabından da… Bu benim hesap. Buradan her türlü tweeti atarız. Bana at, sonra RT ederiz. Oradan DM at. 5 tane hesap var hepsini RT ederim. Onlar izin vermezse buradan her ağır yazıyı yazarız. İstedik ama adamlar dönmedi bile… Ben Hukuksam'dan yazarım ne istersen. Hukuksam'ı bir iki arkadaşa tavsiye et. Benim olduğumu söyleme. Bazı tweetleri yaz ben atayım. Sen RT et. O hesabı biraz canlandıralım.

ÖRGÜTE SİTEM ETMİŞ

Hakkımdaki ağır iddialar ve Ergenekonla ilgili iftiralara karşı cevap vermem gerekiyor. Sessiz kalsak da daha fazla yükleniyorlar. Hakkımda yazılanların yarısı istişare heyetinden birisi için yazılsaydı gene de sessiz mi kalacaklardı? Adamlar Ergenekon'a kumpas diyor, kimsenin gıkı çıkmıyor. Sukut ikrardan gelir. Hakkımdaki iftiralara karşı heyet ya savunma ve cevap hakkı hazırlasın ya da ben hazırlayacağım kafama göre…

"TWİTTER ŞİFRELERİNİ VERDİK"

Sessiz kalıp konuşulmamamız, unutulmamızla ilgili kararı maddi gerçeklerle uyumlu bulmadığımdan mantıklı izahı yapılmadığı için sessiz kaldıkça şahsıma yapılan hakaret, küfür, aşağılama yazı ve tweetlerini de görmezden gelen arkadaşlar bizi hiç düşünmüyor olmalı… Hava hoş ama hakaret küfürleri biz yiyoruz. Tabi kii istişareyle de zulüm yapılabilir diyor büyüğümüz… Twitter adresinin şifrelerini verdik. Tweet atacaktınız hikâye oldu ve her gün hakkımızda yalan dolan haberler yalanlama hakkımızı bile kullanamıyoruz.

Ankara'nın bu tutumu birçok arkadaşı pasifleştiriyor ve iş göremez hale getiriyor. Hakim savcı pasif olursa sokaktaki vatandaş kime umut bağlayacak? Ben bu hususların adaba aykırı değilse KP sorulmasını istiyorum. O tepkisini dile getiren bayanlar için memnuniyet izhar etmiş ve keşke birkaç erkekte çıkıp tepkisini ortaya koysaydı demiş.

İMAMLARA İLGİSİZLİK SİTEMİ

Adliyede deşifre edilecek konuları Hukuksam'dan yazalım. Bu hesabı kimseye söyleme. Ne dersen de arkadaşların burnu havada… Bazılarına cevap bile vermiyorlar. Bunlar tamamen farklı dünyada yaşıyor. Ne zaman yumurta kapıya dayanır o zaman… Böyle bir şey yapalım derler. Adamların öyle bir kaygısı yok."

NAZİF KARAMAN/SABAH