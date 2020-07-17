İşte firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün trollük yaptığı Twitter hesabı

İŞTE HESABIN TÜM AYRINTILARI



Halen açık olan 'Hukuksa Varım'ın Eylül 2015 tarihinde Twitter'a katıldığı, 1318 kişiyi takip ettiği, 554 kişinin de bu hesabı takip ettiği belirlendi.

Toplamda 9 bin 651 tweet attığı belirlenen hesabın, son Retweeti 26 Nisan 2016… Bu hesap üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün kara propaganda için kullandığı 'Fuatavni' isimli hesabın da çok sayıda tweetinin RT edildiği görüldü. Hesapta genellikle hükümet karşıtı tweetlerin RT edildiği fark edildi.

SON RT'Sİ BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET



Hesabın son RT'lediği tweetin 'Aldandıkla kurtulamazsın. Savcıya zırhlı aracı veren, ne istediler de vermedik diyen yargılansın. Laikliği kazanacağız' olması dikkat çekti. Birgül Yağan isimli kişi tarafından atıldığı görülen tweette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği görüldü.



(NAZİF KARAMAN/SABAH)