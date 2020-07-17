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İşte firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün trollük yaptığı Twitter hesabı

Fetullahçı Terör Örgütü () mensubu firari eski savcı ’ün, örgütün kripto haberleşme uygulaması üzerinden troll hesabını açıklayıp destek istediği ortaya çıktı. ByLock yazışmalarında ‘’ isimli Twitter hesabını yazan Öz, ‘yazacaklarımı buradan yazacağım, tweet atınca ’leyin’ yazması dikkat çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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İşte firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün trollük yaptığı Twitter hesabı

Ağustos 2015'te yurtdışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firari eski savcı 'ün, örgütün kendi mensupları arasında haberleştiği kripto uygulama üzerinden yazdıkları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu kez Öz'ün Bylock yazışmalarında, Twitter hesabı üzerinden açtığı troll hesabının reklamını yaptığı ve 'cülerden destek istediği görüldü. '' isimli Twitter hesabını kullandığını kaydeden Öz, bu mesajı 29 Eylül 2015 tarihinde attığı anlaşıldı.

İŞTE HESABIN TÜM AYRINTILARI

Halen açık olan 'Hukuksa Varım'ın Eylül 2015 tarihinde Twitter'a katıldığı, 1318 kişiyi takip ettiği, 554 kişinin de bu hesabı takip ettiği belirlendi.

Toplamda 9 bin 651 tweet attığı belirlenen hesabın, son Retweeti 26 Nisan 2016… Bu hesap üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün kara propaganda için kullandığı 'Fuatavni' isimli hesabın da çok sayıda tweetinin edildiği görüldü. Hesapta genellikle hükümet karşıtı tweetlerin RT edildiği fark edildi.

SON RT'Sİ BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET

Hesabın son RT'lediği tweetin 'Aldandıkla kurtulamazsın. Savcıya zırhlı aracı veren, ne istediler de vermedik diyen yargılansın. Laikliği kazanacağız' olması dikkat çekti. Birgül Yağan isimli kişi tarafından atıldığı görülen tweette 'a hakaret edildiği görüldü.

(NAZİF KARAMAN/SABAH)

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