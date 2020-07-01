FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün CIA'den talimat aldığı iddia edildi!
Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firari eski savcı Zekeriya Öz’ün, Ergenekon soruşturmasını yürüttüğü sırada ABD İstihbarat görevlilerinden talimat aldığı ileri sürüldü.
Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında çarpıcı bir dava yürütüldüğü ortaya çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli olarak yer alan Zekeriya Öz'ün İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcı Vekili olduğu, sonra Bolu'ya Cumhuriyet Savcısı olarak atandığı kaydedildi.
Bolu eski Cumhuriyet Savcısı iken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi'nce 2015 yılında meslekten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. Kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen soruşturma sırasında Öz'ün yaptığı telefon görüşmeleriyle yurtdışı bağlantılı olarak hareket ettiği kanaatinin oluştuğu kaydedildi.
Kamuoyunda 'Ergenekon Davası' olarak bilinen soruşturma kapsamında görev yapmış Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün ABD İstihbarat Örgütü mensupları ile soruşturmayla ilgili konularda görüşülüp görüşülmediğinin ve yapılan işlemlerde onların herhangi bir yardımı ya da yönlendirmesi bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedildi. Soruşturmanın Amerikalı istihbaratçılarla ortak ve koordineli olarak yürütüldüğüne dair herhangi bir emare olup olmadığının, ayrıca soruşturmada görevli bir polis memurunun ABD Büyükelçiliği ile bu mealde telefonda görüşüp görüşmediğinin tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.
ÖZ 2 ABD NUMARASIYLA GÖRÜŞTÜ
Bu kapsamda Zekeriya Öz'ün o dönemde kullandığı değerlendirilen 0505 267 21 .. numaralı telefonun irtibatları arasında iki adet Amerikan numarasının bulunduğu kaydedildi. Öz'ün 170….22 ve 170….91 numaralarıyla görüştüğü belirlendi.
POLİSLERİN DE ABD İRTİBATI
Ayrıca Öz ile birlikte Ergenekon soruşturmasını yürütülen polisler Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder, Hüseyin Işıldak, Erol Demirhan'ın de ABD Başkonsolosluğu'na kayıtlı çeşitli numaralarla görüşme kayıtlarının tespit edildiği kaydedildi.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDI
İddianamede, şüpheli eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün soruşturma sırasında ve öncesinde Amerikan Başkonsolosluğu'nca görevli bazı kişiler olduğu değerlendirilen kişilerle soruşturmalarla ilgili telefon görüşmesi yaparak soruşturmayı yürüttüğü kanaatine varıldığı kaydedildi. Öz'ün bu şekilde mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğin genel saygı ve onurunu zedeleyen nitelikli yargı yetkisini ve takdir hakkını kötüye kullanarak 'Görevini Kötüye Kullandığı'nın anlaşıldığı belirtildi.
Şüpheli Öz'ün atılı suçtan Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde halen gıyabında yargılaması sürüyor.
Bilindiği gibi, FETÖ'cü eski Savcı Zekeriya Öz, Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı çıkarılacağını öğrenir öğrenmez Gürcistan üzerinden yurtdışına kaçmıştı. Zekeriya Öz'ün şu anda Almanya'da olduğu, buraya siyasi sığınma talebinde bulunduğu, Almanya'nın da bu talebi kabul ettiği biliniyor.
Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH
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