FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün ByLock yazışmaları deşifre oldu!





TÜM İHTİYAÇLARI ÖRGÜTTEN

Öz'ün kendisinden sorumlu imama sık sık ihtiyaç listesi ilettiği ilginç istekleri arasında "banyo kesesi" ve "nargile" bulunması dikkat çekiyor. Zekeriya Öz'ün Almanya'da bulunduğu sırada sık sık örgütten mangal isteğinde bulunması da Bylock yazışmalarına yansımış. Zekeriya Öz'ün ayrıca yurtdışına kaçmasa, örgütün kendisine sorgusu sırasında şov yaptıracağını Bylock'ta yazması dikkat çekiyor.



KESE VE NARGİLE SİPARİŞİ

ZEKERİYA Öz'ün kendisinden sorumlu "abi" diye hitap ettiği imama sık sık ihtiyaç listesi ilettiği ilginç istekleri arasında banyo kesesi ve nargile bulunması dikkat çekiyor. Öz'ün nargile içtiğinin kimse tarafından bilinmemesi yönünde çevresine telkinlerde bulunduğu da görülüyor. Bir yazışmasında, "Sakın ha sakın nargile içmişler diye söyleme kimseye. Aman ha..."diyor. Zekeriya Öz'ün Almanya'da bulunduğu sırada örgüt imamından sık sık mangal isteğinde bulunması da Bylock yazışmalarına yansımış. Ayrıca Öz'ün örgüt kanalı ile Türkiye'den gelen kişilere sık sık siparişte bulunması da bir başka ayrıntı. Öz'ün bazı siparişlerini dikkate alınmaması üzerine sinirlenip FETÖ imamlarını , "Arkadaşların burnu havada bazı mesajlarına cevap bile vermiyorlar" dediği görülüyor.

Sabah