Wagner askerleri yakalandı! Rusya ile Belarus arasında "darbe" gerilimi

Libya'da darbeci Hafter saflarında savaşarak ülkede istikrarın bozulmasına, iç savaşın uzamasına ve yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Rus paralı asker Wagner grubuna ait 33 askeri gözaltına alan Belarus'a Moskova'dan ültimatom geldi. Kremlin, Belarus'taki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkede bir dizi protesto düzenleyecekleri iddiasıyla başkent Minsk'te alıkonulan kişilerin serbest bırakılması çağrısını yaptı. Bunların sebepsiz yere gözaltına alındığını savunan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Rus vatandaşı" olarak tabir ettiği şahısların asıl uçuş noktaları olan İstanbul'a uçmadan önce uçaklarını kaçırdıkları için transit noktası olan Belarus'ta kalmakta olduklarını iddia etti.